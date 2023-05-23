Tyler Herro'nun geri dönüş tarihi belirsizliğini koruyor

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, guard Tyler Herro'nun iyileşme sürecinde ilerleme kaydettiğini ancak geri dönüşü için henüz belli bir tarih olmadığını söyledi.

Normal sezonda ortalama 20.1 sayı bulan Herro'nun, Milwaukee Bucks'a karşı oynanan ilk tur playoff serisinin başında sağ elinin kırılması nedeniyle en az altı haftalık bir süre için kadro dışı kalacağı açıklanmıştı ve Heat guardi, 21 Nisan'da ameliyat olmuştu.

Herro için tıbbi bir güncelleme sorulduğunda Spoelstra, kendisinin devam eden iyileşme süreci hakkında umut verici bir güncelleme sundu:

"Size sonra daha kesin bir güncelleme sunacağım. Ama evet, ilerleme kaydediyor. Lakin bu kadar. Hala bir tarih verilmiş değil."

Herro'nun yokluğuna rağmen Miami, başrolde Jimmy Butler'ın bulunduğu tarihi bir playoff maratonuna girmiş, Doğu'nun zirvesindeki Bucks'ı eledikten sonra Doğu yarı finalleri serisinde altı maçta New York Knicks'i de evine göndermişti.

Heat bu kez yine Herro olmadan, Boston Celtics'e karşı oynadığı Doğu konferansı finallerinin bu geceki 4. maçında, NBA Finallerine yükselmeye çalışacak.