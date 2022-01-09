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Spor

Tymoteusz Puchacz, Trabzon'da

Ara transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı Tymoteusz Puchacz, Trabzon'a geldi.

IHA9 Ocak 2022 Pazar 20:39 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 20:39
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Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki Polanyalı oyuncu Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sıralarında Trabzon Havaalanı'na gelen oyuncuyu, az sayıda bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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