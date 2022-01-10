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Spor

Tymoteusz Puchacz, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürdü. Bordo-mavililerin yeni transferi Tymoteusz Puchacz, takımla birlikte ilk çalışmasını yaptı.

DHA10 Ocak 2022 Pazartesi 23:06 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 23:06
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor müsabakasının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer, dinamik ısınma, 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan idmanda Trabzonspor'un Union Berlin'den sezon sonuna kadar kiraladığı Tymoteusz Puchacz da yeni takım arkadaşlarıyla ilk çalışmasını yaptı.

Bordo-mavililer, 15 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

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