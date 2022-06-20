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Spor

Tymoteusz Puchacz'dan Trabzonspor'a veda

Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Union Berlin'den kiraladığı Tymoteusz Puchacz, duygusal bir mesaj yayınlayarak bordo mavili takıma veda etti.

DHA20 Haziran 2022 Pazartesi 16:33 - Güncelleme:
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Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'a devre arasında katılan Tymoteusz Puchacz'ın sözleşmesi, kendisinden beklenilen verim alınamadığı için uzatılmadı. Yeni sezon hazırlıklarında yer almadığını öğrenen Polonyalı oyuncu sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞAMIŞTI

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'da yaşayan Puchacz mesajında, "Sevgili Trabzonspor ailem, şükranlarımı ve mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Kulüp tarihine geçmiş olmanın ve hep birlikte kazanılan bu şampiyonluğun bir parçası olmanın muhteşem duygusunu yaşıyorum. Orada olduğum sürede artık büyük bir Trabzonspor taraftarına dönüştüm ve Trabzon'a defalarca geleceğime eminim. Tüm Trabzon şehrine, hocama, takım arkadaşlarıma, yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Sizleri hiç unutmayacağım. Bize her yer Trabzon" ifadelerini kullandı.

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