Tyrese Haliburton: Kendimi tamamen sağlıklı bir NBA oyuncusu gibi hissediyorum

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, düzenlediği ProCamps basketbol kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağ aşil tendonundaki yırtık nedeniyle yürüttüğü rehabilitasyon süreci ve kısa süre önce geçirdiği zona hastalığı hakkında konuşan Haliburton, kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

"Eski videolarıma baktığımda yüzümün ne kadar şiş olduğunu görebiliyorum. Bunların artık geride kalmış olmasına çok seviniyorum. Kendimi harika hissediyorum. Vücudum da çok iyi durumda. Her şeyi yapabiliyorum."

Yıldız oyun kurucu, uzun bir aradan sonra ilk kez tamamen sağlıklı hissettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Uzun zamandır ilk kez kendimi tamamen sağlıklı bir NBA oyuncusu gibi hissediyorum ve bu gerçekten heyecan verici. Buraya gelip organizasyonumuzdan kimsenin sağlığımla ilgili bana sorular sormamasını, sadece çocuklarla birlikte sahaya çıkıp basketbol oynayabilmeyi tarif etmek zor. Son 12 ayı yaşadıktan sonra bunun değerini asla hafife almıyorum."

Haliburton'ın, sonbaharda başlayacak Pacers antrenman kampına tam kapasiteyle katılması bekleniyor.

All-NBA seçilen yıldız oyun kurucu, 2025 NBA Finalleri'nin Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan yedinci maçında sağ aşil tendonunu koparmış, ardından rehabilitasyon süreci nedeniyle geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırmıştı.