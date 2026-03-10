İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0544
  • EURO
    51,3352
  • ALTIN
    7355.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tyrese Maxey'in elinde kırık tespit edilmedi
Spor

Tyrese Maxey'in elinde kırık tespit edilmedi

NBA Doğu Konferansı Ligi ekibi Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey için sevindiren haber geldi.

HABER MERKEZİ10 Mart 2026 Salı 15:59 - Güncelleme:
Tyrese Maxey'in elinde kırık tespit edilmedi
ABONE OL

Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey için gelen son sağlık raporu takım adına sevindirici oldu.

76ers başantrenörü Nick Nurse, Maxey'nin sağ elindeki serçe parmak sakatlığıyla ilgili yapılan röntgen ve MR kontrollerinde herhangi bir kırık tespit edilmediğini açıkladı.

Deneyimli koç, oyuncunun dönüş tarihi konusunda ise henüz kesin bir takvim belirlenmediğini söyledi.

"Herhangi bir kırık yok. Şimdi el uzmanlarıyla görüşecek ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz."

Maxey, sakatlığı nedeniyle Sixers'ın pazartesi ve salı günü oynadığı üst üste iki maçta forma giyemedi.

Nick Nurse ayrıca Maxey'nin geçen sezon da aynı serçe parmağını incittiğini hatırlatarak bunun sakatlıkla ilgili ek bir endişe yarattığını belirtti.

Sezon boyunca Philadelphia'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 23 yaşındaki yıldız guard, bu sezon 29.0 sayı ve 6.7 asist ortalamasıyla oynuyor.

Sixers sağlık ekibi, Maxey'nin durumunu yakından takip ederken yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.

  • Philadelphia 76ers
  • Tyrese Maxey

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.