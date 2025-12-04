İSTANBUL 17°C / 9°C
  Tyronn Lue: Clippers ile Chris Paul iyi bir uyum sağlayamadı
Spor

Tyronn Lue: Clippers ile Chris Paul iyi bir uyum sağlayamadı

NBA ekibi Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, takımdan ayrılan deneyimli oyun kurucu Chris Paul'ün kendileriyle uyum sağlayamadığını söyledi.

HABER MERKEZİ4 Aralık 2025 Perşembe 12:24
Tyronn Lue: Clippers ile Chris Paul iyi bir uyum sağlayamadı
Los Angeles Clippers başantrenörü Tyronn Lue, Çarşamba sabahı takımdan ayrılan 21 yıllık veteran oyun kurucu Chris Paul'ün kendileriyle ideal bir eşleşme oluşturmadığını söyledi.

Sports Illustrated'dan Joey Linn'in aktardığına göre Lue, Atlanta'da Hawks karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"5 galibiyet – 16 mağlubiyetlik performansımızın sebebinin Chris Paul'un oyunu olduğunu düşünmüyorum. Sadece onun aradığı şeyle bizim sunduğumuz düzenin iyi bir uyum yakalamadığını düşünüyorum."

Paul'a duyduğu saygıyı vurgulayan Lue, yıldız oyuncunun bu şekilde ayrılmasını istemediğini belirtti:

"Chris Paul'un böyle bir şekilde ayrılmasını ister miydim? Hayır. Ona yıllardır çok saygı duydum, arkadaşım oldu. Büyük oyuncuların böyle sonlarla karşılaşmasını kimse istemez. Ancak eminim ki bir fırsat bulacaktır, çünkü halen büyük bir oyuncu. Bu şekilde sonuçlanmasını istemedim."

Paul'un takımdan gönderilmesi, son haftalardaki gerginliklerin ardından geldi. Amazon Prime Video'dan Chris Haynes'in haberine göre, Paul takım içinde negatif bir figür haline geldiği yönündeki söylentileri görüşmek için Lue ile birebir konuşmak istemesine rağmen, başantrenör bu görüşmeyi gerçekleştirmeyi reddetti.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lue ile Paul arasında uzun süredir konuşmama durumu yaşanıyor, Paul ise sezon boyunca hem teknik ekibi hem de oyuncuları açık bir şekilde eleştiriyordu.

Paul, bu sezon Clippers formasıyla çıktığı 20 maçın 16'sında görev aldı ve maç başına 14.3 dakikada 2.9 sayı ve 3.3 asist üreterek kariyerinin en düşük istatistiklerine ulaştı. 12 kez All-Star seçilmiş Paul, 22 Kasım'da bu sezonun kariyerindeki son sezon olabileceğini ima etmişti.

Clippers ise Kawhi Leonard, Derrick Jones Jr. ve kalça kırığı nedeniyle sezonu kapatan Bradley Beal'ın yokluğunda 5-16'lık derecesiyle Batı Konferansı'nın son sıralarında yer alıyor.

Takımın basketbol operasyonları başkanı Lawrence Frank, çarşamba günü yaptığı açıklamada Paul'ü takımın kötü performansından sorumlu tutmadıklarını vurguladı.

Paul 40 yaşında olduğu için Clippers, onu serbest bırakmadıkları sürece 15 Aralık'tan önce herhangi bir takas yapamıyor. Los Angeles ekibi ayrıca 2026 ilk tur draft hakkını da elinde bulundurmuyor.

