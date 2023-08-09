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Spor

Tyronn Lue: Russell Westbrook, önümüzdeki sezon ilk beşte oynayacak

LA Clippers'ın koçu Tyronn Lue, guardı Russell Westbrook'un gelecek sezon takımda alacağı rolü açıkladı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Tyronn Lue: Russell Westbrook, önümüzdeki sezon ilk beşte oynayacak
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Yakın zamanda Westbrook'tan övgüyle söz eden Lue, 34 yaşındaki oyuncunun takımın sezonunu kurtardığını ve ekipte kalmaya karar vermiş olmasından son derece memnun olduğunu söylemişti.

Lue ayrıca Russ'ın gelecek sezon takımdaki rolünün ne olacağını ise şu şekilde belirtti:

"Onu bir ilk beş oyuncusu olarak görüyorum, sonra da nasıl olacağına bakacağız. Geçen sezon onun enerjisine ve gücüne ihtiyacımız vardı, bu yüzden bize çok iyi gelmişti. Şu anki planım, PG (Paul George) sakatlanmadan önceki halimizi korumak ve neler olacağını görmek."

Russ, ekibe geçtiğimiz sezon katıldıktan hemen sonra ilk beşte başlamış ve 21 normal sezon maçında 15,8 sayı, 4,9 ribaund, 7,6 asist, 1,1 top çalma ve 0,5 blok ortalamaları yakalamıştı.

Halihazırda Paul George'tan sakatlıktan ötürü yoksun olan Clippers'ta Kawhi Leonard'ın da playoffların 2. maçında sakatlanmasının ardından bambaşka bir seviyeye çıkmış olan Russ, beş maçta Phoenix Suns'a karşı ortalamalarını 23.6 sayı, 7.6 ribaund, 7.4 asist, 1.2 top çalma ve 1.4 blok olarak yükseltmişti.

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