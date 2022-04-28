Tyson Fury'den ''emeklilik'' açıklaması

Ülkesinde katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki ağır sıklet boks şampiyonu, "Bitirdim. Romalı liderin dediği gibi 'her zaman savaşacak biri olacaktır'. Son 10 yıldır boks için dünyanın dört bir yanındayım. Ne zaman baba, eş, kardeş ya da oğul olacağım." diye konuştu.
Kişisel zamana ihtiyacı olduğunu belirten Fury, "Mutluyum, sağlıklıyım. Hala beynim var, konuşabiliyorum. Güzel bir eşim, altı çocuğum ve sayısız kemerim var. Çok param, başarım, şöhretim var. Daha ne için yapıyorum?" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde yenilgisi bulunmayan Fury, bugüne kadar çıktığı müsabakalardan 32 galibiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.