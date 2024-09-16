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Spor

U16 Milli Takımı, Danimarka'yı devirdi

Türkiye U16 Milli Takımı, Kayseri'de düzenlenen dörtlü turnuvanın ikinci maçında Danimarka U16'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

16 Eylül 2024 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
U16 Milli Takımı, Danimarka'yı devirdi
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Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye, Portekiz, Danimarka ve Portekiz U16 milli takımlarının katıldığı dörtlü turnuva devam ediyor.

Müsabakaların ikinci gününde Türkiye ile Danimarka karşılaştı. Türkiye U16 Milli Takımı maça Sadullah Yiğit, Yağız Fikri, Bilal, Berke, Vatan, Yaman, Baran, Adnan Efe, Mustafa, Yiğit Metin, Hüseyin ilk 11'iyle başladı. Danimarka U16 ise Donslund, Mortensen, Pedersen, Sommer, Warming, Broberg, Stelman, Jorgensen, Chukwuani, Legaard, Khatar 11'yle sahada yer aldı.

Türkiye'nin gollerini Mustafa (2), Adnan Efe ve Hasan Mert atarken Danimarka'nın gollerini Mortensen ve Khatar kaydetti.

Türkiye U16 müsabakayı 4-2'lik skorla kazandı.

  • Türkiye U16
  • Kayseri turnuvası
  • Danimarka maçı

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