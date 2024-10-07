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Spor

U16 Millî Takımımız, Türk Devletleri Turnuvası'nda şampiyonu

U16 Millî Takımımız, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası finalinde Özbekistan'ı normal süresi 2-2 eşitlikle biten maçın ardından yapılan penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
U16 Millî Takımımız, Türk Devletleri Turnuvası'nda şampiyonu
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Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan mücadelede Millî Takımımızın gollerini 82 ile 90.dakikalarda Ada Yüzgeç atarken, Özbekistan'ın gollerini 14.dakikada Kurbonov Bilol ve 42.dakikada Sadirjonov Sukhrob kaydetti. Özbekistan'da 78.dakikada Aliyev Asilbek ve 85.dakikada Abdualiyev Asadbek ikinci sarı kartlardan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldılar.

Turnuvanın üçüncülük maçında misafir ülke olarak turnuvada bulunan Gürcistan, Türkmenistan'ı 4-0 yenerken, beşincilik maçında 0-0 biten karşılaşmanın sonunda yapılan penaltı atışları sonucu Kırgızistan, Azerbaycan'ı 4-2 mağlup etti.

Türkiye, Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamlarken, Özbekistan ikinci, Gürcistan üçüncü, Türkmenistan dördüncü, Kırgızistan beşinci ve Azerbaycan altıncı olarak tamamladı.

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