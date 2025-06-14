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Spor

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üst üste 3. kez zirvede

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye üst üste 3. kez zirvede
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U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, üst üste 3. kez zirvede yer aldı.

U17 Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ay-yıldızlılar zirveyi yine bırakmadı. 2023 ve 2024'ün ardından 2025 yılında da Avrupa şampiyonu olan milliler, üst üste üçüncü kez birincilik sevinci yaşadı.

Toplam 32 müsabakada 22 galibiyet ve 10 yenilgi alan milli takım, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya

Eylem Engin (73 kg)

Gümüş madalya

Fatma Yılmaz (53 kg)

Özdenur Özmez (61 kg)

Bronz madalya

Kıymet Rumeysa Tezcan (65 kg)

Zeynep Sucu (69 kg)

  • U17 Kadınlar
  • Avrupa Güreş Şampiyonası
  • Altın Madalya

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