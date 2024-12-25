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Spor

U17 Ligi'nde derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı geçti

U17 Elit A Ligi 19. hafta maçında sahasında derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 8-1'lik skorla mağlup ederek puanını 34'e yükseltti.

25 Aralık 2024 Çarşamba 17:54 - Güncelleme:
U17 Ligi'nde derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi farklı geçti
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Galatasaray, U17 Elit A Ligi 19. Hafta maçında sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı sarı kırmızılı takım 8-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 27. dakikalarda Arda Tagay, 31. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman, 35 ve 52. dakikalarda Muhammed Arda Abir, 50. dakikada Abdullah Kolazlı, 64. dakikada Furkan Koçak ve 86. dakikada Yusuf Arda Özyurt kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 78. dakikada Yasir Altuntaş attı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 34'e çıkardı. Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe ise Göztepe deplasmanında oynayacak.

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