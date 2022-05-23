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Spor

U17 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na puansız veda etti

İsrail'de düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu son maçında Belçika'ya 3-1 mağlup olan U17 Milli Takımı, turnuvaya veda etti.

DHA23 Mayıs 2022 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
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U17 Milli Takımı, İsrail'de düzenlenen UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu son maçında Belçika'ya 3-1 yenildi ve şampiyonaya grup aşamasında veda etti.

Tel Aviv'de Ness Ziona Municipal'de oynanan maçta milli takımın golünü 76'ncı dakikada Can Yılmaz Uzun atarken, Belçika'nın gollerini 62'nci dakikada penaltıdan Stanis Muzambo, 72'nci dakikada Jorne Spileers ve 77'nci dakikada Mika Godts kaydetti. Grubun diğer maçında İspanya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından İspanya ve Sırbistan bir üst tura yükselirken; Türkiye, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'nu dördüncü sırada tamamladı.

U17 Milli Takımın, Belçika ile oynadığı karşılaşmayı, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ve Ümit Milli Takım Antrenörü Zeki Önatlı tribünden izledi.

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