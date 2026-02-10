İSTANBUL 8°C / 5°C
  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • U17 Milliler, hazırlık maçında Hindistan'ı tek golle geçti
Spor

U17 Milliler, hazırlık maçında Hindistan'ı tek golle geçti

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Hindistan'ı Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

10 Şubat 2026 Salı 17:54
U17 Milliler, hazırlık maçında Hindistan'ı tek golle geçti
Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Hindistan'ı 1-0 mağlup etti.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya hızlı başlayan ay-yıldızlı ekip, 13. dakikada Mustafa Eymen Erdoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmeyince milliler, sahadan galibiyetle ayrıldı.

Mart ayında oynanacak Avrupa Şampiyonası 2. Tur maçları öncesinde form tutan 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hindistan ile 12 Şubat Perşembe günü aynı statta bir maç daha yapacak.

  • Mustafa Eymen Erdoğan
  • 17 Yaş Altı
  • Hazırlık Maçı

