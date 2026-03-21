21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Spor

U17 Milliler, İspanya ile yenişemedi

Türkiye, İspanya ile oynadığı maçta sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. U17 Milliler bu sonuçla grubunu üçüncü sırada tamamladı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 23:35
UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 2. tur son maçında Türkiye, İspanya ile 0-0 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta bulunan Solitude Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Bu sonucun ardından milli takım; İspanya, İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın yer aldığı grubu üçüncü sırada tamamladı. İspanya ise lider olarak finallere gitmeye hak kazandı.

Müsabakayı Genç Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Samet Aybaba da tribünden takip etti.

