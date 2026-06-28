U17 Milliler, Slovenya'yı farklı yendi!

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Türkiye, Slovenya'yı 87-66 mağlup etti.

Milliler, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ilk periyodunu 21-18 önde tamamlayan milli takım, soyunma odasına 40-36 üstün gitti.

İkinci yarıda farkı açan Türkiye, üçüncü çeyreğini 63-50 önde geçtiği karşılaşmayı 87-66 kazandı.

Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda ikinci galibiyetini aldı. Slovenya ise ikinci yenilgisini yaşadı. Türkiye, gruptaki üçüncü maçını 30 Haziran Salı günü Porto Riko ile yapacak.



BAKAN BAK DA MAÇI İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı takip etti.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle izledi.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI DA DESTEK İÇİN BGM'DE

Müsabakayı A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi de takip etti.

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile yapacağı maçların hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ay-yıldızlı ekip, genç millileri yalnız bırakmadı.

Başantrenör Ergin Ataman, mücadeleyi Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs ve yardımcıları ile yan yana izledi. Milli basketbolcular da karşılaşmayı takip etti.

Taraftarlar, milli oyunculara büyük ilgi gösterdi. Ay-yıldızlı basketbolcular, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini geri çevirmedi.