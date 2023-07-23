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Spor

U18 Basketbol Erkek Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

FIBA U18 Avrupa Şampiyonası B Grubu ilk maçında Türkiye, Polonya ile karşı karşıya geldi. Maçtan 63-78 ile galip ayrılan genç milliler turnuvaya galibiyet ile başladı.

23 Temmuz 2023 Pazar 23:46 - Güncelleme:
U18 Basketbol Erkek Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı
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Maçın büyük bölümünde parkenin kayganlığından şikayet eden iki ekip karşılaşmanın son 5 dakikasında bu duruma ortaklaşa bir tepki gösterdi ve bitime kadar hücum etmediler. İki takımdan protesto geldi maç formaliteye döndü

EMRE TUNCA'DAN LEBRON PERFORMANSI

Milli takımımızda Emre Tunca 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ile komple bir performans sergiledi. Ona benzeri bir performanslar Özgür Cengiz 16 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Mehmet Efe Demirel ise 15 sayı,6 ribaunt ile eşlik etti.

Polonya'da Polonya'da Joel Cwik 14, Jakub Szumert 13 sayı, Jakub Osinski 12, Jan Nowicki ise 11 sayı ile mücadele etti.

  • FIBA U18 Avrupa Şampiyonası
  • Türkiye Polonya maçı
  • genç milliler

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