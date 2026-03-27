İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4681
  • EURO
    51,2344
  • ALTIN
    6419.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U18 Milli Takımı, Ermenistan ile berabere kaldı
U18 Milli Takımı, Ermenistan ile berabere kaldı

U18 Türkiye Milli Futbol Takımımız, UEFA U18 Şampiyonası 1. Tur Eleme Maçı B Grubu'nda Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ27 Mart 2026 Cuma 19:22
ABONE OL

UEFA U18 Şampiyonası 1. Tur Eleme Maçı B Grubu'nda U18 Türkiye Milli Futbol Takımımız, Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan maçta iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

17. dakikada M. Asiryan'ın kaydettiği golle Ermenistan, 1-0'lık üstünlüğü. Millilerimiz ise cevabı 34. dakikada Dağhan Kahraman'ın attığı golle verdi.

Maçın 2. yarısında gol sesi çıkmazken Türkiye ve Ermenistan, karşılıklı gollerle sahadan puanları paylaşarak ayrıldı.

Bu skorla U18 Milli Takımımız, grupta 4 puanla 2. sıraya yükselirken, Ermenistan ise oynadığı 2 maçta da berabere kalarak 2 puanla 3. sırada kalmış oldu.

Millilerimiz, gruptaki bir sonraki maçta 30 Mart Pazartesi günü Kosova ile liderlik için karşı karşıya gelecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.