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Spor

U18 Milli Takımı'nın Akdeniz Oyunları kadrosu belli oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25 Haziran-5 Temmuz'da Cezayir'de katılacağı 19. Akdeniz Oyunları'nın aday kadrosu belli oldu.

AA7 Haziran 2022 Salı 16:53 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Oran kentinde düzenlenecek oyunlarda ay-yıldızlı ekip, B Grubu'nda İtalya, Portekiz ve Yunanistan ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, bir üst tura yükselecek.

Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Serhat Öztaşdelen (Altınordu), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Eren Tunalı (Bursaspor), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Emir Tintiş (Galatasaray), Mehmet Enes Gülalan (Karşıyaka), Yaşar Kavas (Konyaspor), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

Orta saha: Sami Satılmış (Altınordu), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği), Teoman Gündüz (Hertha BSC), Mehmet Ali Büyüksayar (Konyaspor), Devran Şenyurt (SV Höngg), Muhammed Mustafa Pınarcı (Trabzonspor)

Forvet: Habib Biçer (Bodrumspor), Melih Bostan (Fenerbahçe), Yunus Emre Kefeli (Modafen), Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

  • 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı
  • Akdeniz Oyunlar
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