İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2026 Salı / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4498
  • EURO
    51,0749
  • ALTIN
    6445.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

U18 Milliler, Kosova'ya mağlup oldu

18 Yaş Altı Milli Takım, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Kosova'ya 3-1 mağlup oldu. Ay yıldızlılar bu sonuçla B Ligi'nde kaldı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 22:35 - Güncelleme:
ABONE OL

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. tur son maçında Kosova'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'daki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Kosova, 8. dakikada penaltıdan Rin Ahmeti ve 20. dakikada Lorik Mehmeti'nin attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Ay-yıldızlılar, ikinci yarıda 51. dakikada Ozan Demirbağ'ın golüyle farkı 1'e indirirdi. Kosova ise 89. dakikada Leonit Gabrica'nın fileleri havalandırmasıyla maçtan 3-1 galip ayrıldı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Grubun diğer maçında Ermenistan, Cebelitarık'ı 9-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Kosova A Ligi'ne yükselirken, milli takım B Ligi'nde kaldı.

Ay-yıldızlılar, kasım ayında oynanacak 2027 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. turunda grup lideri olması durumunda Elit Tur oynamaya hak kazanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İstanbul'da banka soygunu: Silahlı saldırgan ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.