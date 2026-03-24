U18 Milliler'den Cebelitarık'a gol yağmuru

Avrupa U18 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Ligi karşılaşmasında U18 Milli takımımız Cebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi gençlerimiz 7-0 kazandı.

U18 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri; 33 ile 40. dakikalarda Thierry Karadeniz, 54. dakikada Yusuf Karademir, 56. ve 80. dakikada Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Cebelitarık'ta Theo Montovio, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.