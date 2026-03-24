24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  U18 Milliler'den Cebelitarık'a gol yağmuru
Spor

U18 Milliler'den Cebelitarık'a gol yağmuru

U18 Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 7-0 mağlup ederek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 19:09
U18 Milliler'den Cebelitarık'a gol yağmuru
Avrupa U18 Şampiyonası Elemeleri 1. Tur B Ligi karşılaşmasında U18 Milli takımımız Cebelitarık ile karşılaştı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi gençlerimiz 7-0 kazandı.

U18 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri; 33 ile 40. dakikalarda Thierry Karadeniz, 54. dakikada Yusuf Karademir, 56. ve 80. dakikada Hasan Ege Akdoğan, 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Cebelitarık'ta Theo Montovio, 61. dakikada doğrudan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

