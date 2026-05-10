10 Mayıs 2026 Pazar / 24 Zilkade 1447
  U18 Türkiye Şampiyonası'nda kupa Anadolu Efes'in
U18 Türkiye Şampiyonası'nda kupa Anadolu Efes'in

AA10 Mayıs 2026 Pazar 19:36 - Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda, Anadolu Efes kupanın sahibi oldu.

Sivas'ta Taha Akgül ve Mecnun Otyakmaz spor salonlarında yapılan şampiyonaya, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Darüşşafaka, Anadolu Efes, Tofaş, Vamos Akademi, Karşıyaka, Türk Telekom, Petkimspor, İstanbul Ticaret Odası Spor Kulübü, Serdivan Belediye, Çankaya Üniversitesi, Mersin, Antalya Basketbol Akademi ve Manisa Basket 1994 Sportif takımları katıldı.

Dört grup halinde gerçekleşen şampiyonanın finalinde Anadolu Efes ve Petkimspor karşılaştı.

Rakibini 71-52 yenen Anadolu Efes, turnuvanın şampiyonu olurken, Petkimspor ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar tarafından verildi.

