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Spor

U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde Galatasaray, Beşiktaş'ı devirdi

Galatasaray, U19 Gelişim Ligi'nde normal süresi 2-2 biten maçta Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Beşiktaş karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:59
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Antalya'da başlayan U19 Gelişim Ligleri Finalleri'nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Normal sezonu zirvede bitiren Galatasaray, çeyrek finalde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası 2-2 biten mücadeleyi 4-2 kazanan Galatasaray, yarı finale yükseldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 5, 13. ve 95. dakikalarda Eren Aydın ile 120+2. dakikada Caner'den geldi. Beşiktaş'ın gollerini ise 54. dakikada Avtandil ile 64. dakikada Koray Yağcı kaydetti. Öte yandan Beşiktaş'ta 99. dakikada Koray ve 120. dakikada Cüneyt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta hat-trick yapan Galatasaray'ın genç futbolcusu Eren Aydın'ın U19 Gelişim Ligi performansı:

- 20 Maç

- 23 Gol

- 5 Asist

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