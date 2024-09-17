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Spor

U19 Kadın Milli Takımı Erzurum kampı başladı

Kasım ayı sonunda Polonya'da Avrupa Şampiyonası 1. Turu maçları oynayacak olan U19 Kadın Millî Takımı, 21 Eylül'e kadar sürecek Erzurum kampına başladı.

IHA17 Eylül 2024 Salı 10:54 - Güncelleme:
U19 Kadın Milli Takımı Erzurum kampı başladı
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Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından yönetilen ve Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk antrenmanda Milliler, ısınmanın ardından dar alanda çalışmalar yaptı.

Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer aldı: Kaleciler: Defne Sarıoğlu (1.FC Union Berlin), Aylin Nur Yıldırım (FC Winterthur), Sinem Özdemir (Werder Bremen), Defans: Defnesu Aldemir (Sancaktepe Bld. Spor Kulübü), Nisa Sakallıoğlu (FC Heidenheim 1846), Miray Ayhan (Stebaek FC), Gülşah Güvendi (Bornova Hitap Spor), Şerife Özbek (Tuzla Sahil Spor), Beril Beceren (Dudullu), Nihal Saraç (ALG Spor), Tuana Demirbaş (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Ceylin Nisa Erata (FC Nürnberg), Yaren Aydoğdu (Borussia Mönchengladbach), Selin Cemal (Chelsea FC), Orta Saha: Sara Temel (RCD Espanyol), İlayda Tali (Dudullu), Arzu Sümeyya Uçar (Bitexen Adana İdmanyurdu Spor), Ülkü Sıla Tıraş (Ankara Metropol Spor), Elif Çetin (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Ecemnur Öztürk (Dudullu), Aleyna Eslem Topçu (RC Saint Denis), İrem Tuana Şentürk (SV Hegnach), Azra Tıraş (Ankara Büyük Şehir Belediyesi FOMGET G.S.K), Naz Karaca (Galatasaray Petrol Ofisi KFT), Forvet: Aleyna Can (Werder Bremen), Tuana Naz Türçin (Dudullu), Berra Pekgöz (Galatasaray Petrol Ofisi KFT), Zeynep Bilir (Beylerbeyi Spor Kulübü), İlayda Baltacı (TSV Amicitia Viernheim)

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