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Spor

U19 Kadın Milli Takımı, Estonya'yı geçti

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 mağlup etti.

20 Eylül 2023 Çarşamba 19:55 - Güncelleme:
U19 Kadın Milli Takımı, Estonya'yı geçti
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19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı 3-2 yendi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 3 numaralı sahada gerçekleştirilen dostluk maçında Estonya, ilk yarıyı uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısının ilk dakikalarında ay-yıldızlı ekip, İrem Tuana Şentürk'ün attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın ilerleyen bölümlerinde Mine Yıldız'ın kaydettiği 2 golle üstünlüğü ele geçiren milliler, rakip takımın bulduğu ikinci golle maçtan 3-2 galip ayrıldı.

İki takım, 23 Eylül Cumartesi günü aynı sahada bir kez daha karşılaşacak.

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