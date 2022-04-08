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Spor

U19 Milli Takım, Macaristan'a set vermedi

2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt I Grubu'ndaki ilk maçında U19 Voleybol Kız Milli Takımı, Macaristan'ı 3-0 yendi.

8 Nisan 2022 Cuma 20:25 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 20:25
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U19 Voleybol Kız Milli Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Millilerde Pelin 16 sayıyla en skorer isim olurken, ona Berka Buse 10, Begüm 9, Liza 4, Selen 3, Dilay 3, Miray 3 ve Tuanna 1 sayıyla katkı sağladı. U19 Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.

SALON: Pallati i Rinise

HAKEMLER: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)

MACARİSTAN: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.Radnai, Stankovics)

SETLER: 25-17, 27-25, 25-21

SÜRE: 89 dakika (25',29',35')

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