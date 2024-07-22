İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2024 Salı / 17 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9865
  • EURO
    36,1727
  • ALTIN
    2541.9
  • BIST100
    11172.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U19 Milli Takımı, Dünya Kupası umudunu play-off'a bıraktı
Spor

U19 Milli Takımı, Dünya Kupası umudunu play-off'a bıraktı

Türkiye U19 Milli Takımı, 2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında karşılaştığı Danimarka ile 3-3 berabere kaldı. Turnuvaya veda eden Ay-Yıldızlılar, Dünya Gençler Şampiyonası için Norveç ile play-off maçı oynayacak.

IHA22 Temmuz 2024 Pazartesi 23:38 - Güncelleme:
U19 Milli Takımı, Dünya Kupası umudunu play-off'a bıraktı
ABONE OL

2024 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Grubu son maçında Türkiye U19 Milli Takımı, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta Seaview Stadium'da Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Soykan Başar müsabakaya; Mert Furkan Bayram, Ali Turap Bülbül, Yiğit Fidan, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz, Yusuf Sertkaya, Fahri Kerem Ay, Baran Ali Gezek, Diren Dağdeviren, Poyraz Yıldırım, Emir Bars 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısı Emir Bars ve Oscar Schwartau'nun karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle geçildi. İkinci yarıda Poyraz Yıldırım ve Efe Sarıkaya'nın golleriyle iki kez öne geçen Milliler, Mikel Krüger ve Alexander Simmelhack'ın gollerine engel olamadı ve müsabaka 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Kırmızı-beyazlılar, aldıkları bu sonuçla grupta elde edilen 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 2 puan topladı. Grubunu üçüncü olarak tamamlayan Milli Takım, A Grubu'nun üçüncüsü Norveç ile 25 Temmuz Perşembe günü U20 Dünya Kupası'na katılmak için play-off maçı oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.