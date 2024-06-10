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Spor

U19 Milli Takımı, Moldova'da şampiyon!

U19 Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

10 Haziran 2024 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
U19 Milli Takımı, Moldova'da şampiyon!
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U19 Milli Takımı, Moldova'da düzenlenen Uluslararası turnuvadaki son maçında Kazakistan'ı 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Dinamo Stadı'nda oynanan maçta Milli Takım'ın gollerini 35. dakikada Efe Sarıkaya, 64. dakikada Hasan Berat Kayalı ve 74. dakikada Ali Turap Bülbül kaydetti.

U19 Mill Takımı, Uluslararası Turnuva'yı aldığı üç galibiyet ile zirvede tamamladı. U19 Milliler, turnuvada üç maçta 10 gol attı, 1 gol yedi.

Ay-yıldızlıların Kazakistan karşılaşmasını T.C. Kişinev Büyükelçisi Uygar Mustafa Sertel de takip etti. Büyükelçi Sertel ve beraberindeki heyet karşılaşma sonrası oyuncular, teknik heyet ve çalışanlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

U19 Milli Takımı, Temmuz ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirdi. U19 Milliler turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile mücadele etti.

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