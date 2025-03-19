U19 Milli Takımı, Portekiz ile berabere kaldı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA 19 Yaş Altı Elit Tur 7. grup ilk maçında Portekiz ile 2-2 berabere kaldı.

Galler'de gerçekleştirilen organizasyonda Deeside College Stadyumu'nda Portekiz'le karşı karşıya gelen milliler, Hüseyin Ertürk'ün 41. dakikada penaltıdan bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısına da etkili başlayan 19 Yaş Altı Milli Takımı, Efe Korkut Martin'in 47. dakikada bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Portekiz 49. dakikada Gil Martins'le farkı 1'e indirirken, 80. dakikada Neto, skora eşitlik getirdi.

Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci maçında 22 Mart Cumartesi günü İngiltere ile Deeside College Stadyumu'nda karşılaşacak.