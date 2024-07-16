İSTANBUL 32°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2024 Salı / 10 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0517
  • EURO
    36,0568
  • ALTIN
    2623.77
  • BIST100
    11139.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U19 Milli Takımımız, Fransa'ya takıldı
Spor

U19 Milli Takımımız, Fransa'ya takıldı

Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda U19 Milli Takımımız, Fransa'ya 2-1 mağlup oldu.

AA16 Temmuz 2024 Salı 23:42 - Güncelleme:
U19 Milli Takımımız, Fransa'ya takıldı
ABONE OL

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kuzey İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Fransa'ya 2-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, organizasyondaki ilk maçında başkent Belfast'ta bulunan Seaview Stadı'nda Fransa ile karşılaştı.

Yiğit Fidan'ın 5. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan milliler, ikinci devre üstünlüğünü koruyamadı.

Fransa, 65. dakikada Lucas Michal ve 86. dakikada Jeremy Jacquet'in (Penaltıdan) attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise İspanya, Danimarka'yı 2-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçını 19 Temmuz Cuma günü İspanya ile yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.