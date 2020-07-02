U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

IHA 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:13 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 16:13

U19 Futbol Milli Takımı’nın 2-8 Eylül 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00’de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. U19 Milli Takımı, Elit Tur’da Hırvatistan, Portekiz ve Slovakya ile mücadele edecek. Maçların oynanacağı yerler ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

U19 Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu FK), Arda Akbulut (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor)

Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Halil Duman (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Yusuf Can Esendemir (Niğde Anadolu FK), Süleyman Luş (Galatasaray), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Atakan Gündüz (Trabzonspor)

Orta Saha: Atalay Yıldırım (Niğde Anadolu FK), Veysel Karani Ünal (Giresunspor), Emre Yıldız (Beşiktaş), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş), Doğukan Efe (Osmanlıspor), İlkay İşler (Beşiktaş), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Süer (Galatasaray), Taha Tunç (Trabzonspor), Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Efe Binici (Göztepe)

Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Kocaelispor), Ali Yavuz Kol (Tarsus İdman Yurdu), Eren Sami Dinkci (Werder Bremen), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)