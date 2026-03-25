  • U19 Milliler, Slovakya'yı tek golle geçti
Spor

U19 Milliler, Slovakya'yı tek golle geçti

U19 Milli Takımı, Elit Tur ilk maçında Slovakya'yı Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, grupta finaller için kritik bir galibiyet elde etti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 21:06
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur ilk maçında Slovakya'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre İtalya'nın Cosenza şehrindeki Comunale San Vito Stadı'nda oynanan mücadelede milliler, 39. dakikada Berkay Aslan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakada başka gol olmazken ay-yıldızlı takım, sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Karşılaşmayı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay ve Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba, tribünden takip etti.

Türkiye; İtalya, Macaristan ve Slovakya'nın yer aldığı grubu lider tamamlaması durumunda 28 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde Galler'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

