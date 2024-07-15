U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, İspanya engeline takıldı

Basketbol FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında İspanya'ya 81-73 yenildi.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk yarısını ay-yıldızlılar, 39-36 önde tamamlarken karşılaşmadan 81-73 yenik ayrıldı.

Milli takımda Melih Tunca 25 sayı ve 6 asist, Berke Büyüktuncel 15 sayı ve 5 ribauntla oynadı. İspanya'da ise Jordi Rodriguez 15 sayı kaydetti.

Grup aşamasını 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayan ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, saat 21.30'da oynanacak Karadağ-Litvanya maçı sonrası belli olacak.

