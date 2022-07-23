U20 Milli Basketbol Takımı, Belçika'yı 78-75 ile geçti

Karadağ'da düzenlenen FIBA 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında Belçika'yı 78-75 yendi.

Başkent Podgorica'da oynanan 5-8 klasman maçının ilk çeyreğini 21-19 geride kapatan ay-yıldızlı ekip, devre arasına da 41-37 geride girdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğini de 58-54 geride bitiren milliler, normal süresi 68-68 tamamlanan maçı uzatmada 78-75 kazandı.

Başantrenör Semih Soğuksu yönetimindeki 20 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı'nda Adem Bona, kaydettiği 26 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Ay-yıldızlılarda Sarper David Mutaf 12, Acar Şen ile Tibet Görener 11'er, Ege Özçelik 8, Koray Çekici 7, Yiğit Çoban 2 ve Ömer Ege Peksarı 1 sayıyla mücadele etti.

Türkiye, şampiyonanın son gününde yarın TSİ 14.45'te başlayacak maçta Fransa ile 5'incilik mücadelesine çıkacak.