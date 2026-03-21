İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U20 Milli Güreş Takımı'ndan şampiyonluk!
U20 Milli Güreş Takımı'ndan şampiyonluk!

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, turnuvayı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
ABONE OL

20 Yaş Altı Grekoromen Güreş Milli Takımı, Uluslararası Imre Baracsi Memorial Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda elde ettikleri 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla takım sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Turnuvada Salih Yusuf Yazıcı (72 kilo) ve Emir Ömer Bozbağ (97 kilo) altın, Ömer Altaş (67 kilo) gümüş, Denizhan Ogun (55 kilo), Furkan Öden (60 kilo), Alkan Akar (77 kilo) ve Üzeyir Ayberk Bostan (130 kilo) ise bronz madalya kazandı.

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.