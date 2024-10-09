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Spor

U20 Milli Takım, Portekiz maçı çalışmalarını tamamladı

U20 Elit Lig'de Portekiz ile karşı karşıya gelecek olan U20 Milli Takım, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

DHA9 Ekim 2024 Çarşamba 21:21 - Güncelleme:
U20 Milli Takım, Portekiz maçı çalışmalarını tamamladı
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U20 Milli Futbol Takımı, Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile tamamladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve dinamik ısınma ile başladı, yarı sahada pas ve taktik çalışma ile devam etti. Portekiz maçının taktiği üzerinde durulan son bölümde yarı sahada 11v11 taktik çalışma ile antrenman sona erdi.

U20 Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında yarın saat 19.00'da Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

  • U20 Milli Takım
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