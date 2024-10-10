U20 Milli Takım, Portekiz'e mağlup oldu

Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.

Milli Takım'ın golünü 10. dakikada Halim Eroğlu kaydetti. Portekiz'de 16. dakikada Muniz ve 71. dakikada Mendonça ağları havalandırdı.

Milliler ilk yenilgisini alırken 2 puanda kaldı. Portekiz ise puanını 6 yaptı.

Türkiye: 1 - Portekiz: 2

Stat: Spoint İnşaat Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Alperen Güçyetmez, Ferit Özdemir, Anıl Cem Çil

Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Furkan Demir, Ali Şahin Yılmaz, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz (Dk. 46 Umut Erdem), Yusuf Sertkaya (Dk. 70 Furkan Yöntem), Baran Gezek (Dk. 86 Eren Öztürk), Emir Bars (Dk. 46 Efe Taylan Altunkara), Sami Satılmış (Dk. 90+1 Burak Gültekin), Halim Eroğlu (Dk. 70 Ahmet Karademir), İlkan Sever (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek)

Portekiz: Fernandes, Noro, Francisco Rodrigues, Muniz, Barroso, Diego Rodrigues (Dk. 90+4 Arreiol), Mendonça, Rego (Dk. 84 Santos), Andrade (Dk. 63 Gonçalves), Ribeiro, Varela (Dk. 64 Jalo)

Goller: Dk. 10 Halim Eroğlu (Türkiye), Dk. 16 Muniz, Dk. 71 Mendonça (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 28 Muniz, Dk. 74 Noro (Portekiz), Dk. 34 Furkan Demir, Dk. 87 Furkan Yöntem (Türkiye)