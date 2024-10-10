İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2024 Perşembe / 7 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1842
  • EURO
    37,5269
  • ALTIN
    2888.73
  • BIST100
    8964.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U20 Milli Takım, Portekiz'e mağlup oldu
Spor

U20 Milli Takım, Portekiz'e mağlup oldu

Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.

10 Ekim 2024 Perşembe 23:25 - Güncelleme:
U20 Milli Takım, Portekiz'e mağlup oldu
ABONE OL

Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.

Milli Takım'ın golünü 10. dakikada Halim Eroğlu kaydetti. Portekiz'de 16. dakikada Muniz ve 71. dakikada Mendonça ağları havalandırdı.

Milliler ilk yenilgisini alırken 2 puanda kaldı. Portekiz ise puanını 6 yaptı.

Türkiye: 1 - Portekiz: 2

Stat: Spoint İnşaat Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Alperen Güçyetmez, Ferit Özdemir, Anıl Cem Çil

Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Furkan Demir, Ali Şahin Yılmaz, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz (Dk. 46 Umut Erdem), Yusuf Sertkaya (Dk. 70 Furkan Yöntem), Baran Gezek (Dk. 86 Eren Öztürk), Emir Bars (Dk. 46 Efe Taylan Altunkara), Sami Satılmış (Dk. 90+1 Burak Gültekin), Halim Eroğlu (Dk. 70 Ahmet Karademir), İlkan Sever (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek)

Portekiz: Fernandes, Noro, Francisco Rodrigues, Muniz, Barroso, Diego Rodrigues (Dk. 90+4 Arreiol), Mendonça, Rego (Dk. 84 Santos), Andrade (Dk. 63 Gonçalves), Ribeiro, Varela (Dk. 64 Jalo)

Goller: Dk. 10 Halim Eroğlu (Türkiye), Dk. 16 Muniz, Dk. 71 Mendonça (Portekiz)

Sarı kartlar: Dk. 28 Muniz, Dk. 74 Noro (Portekiz), Dk. 34 Furkan Demir, Dk. 87 Furkan Yöntem (Türkiye)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.