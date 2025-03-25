İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0447
  • EURO
    41,1339
  • ALTIN
    3688.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • U21 Milli Takımı, Belarus'a mağlup oldu
Spor

U21 Milli Takımı, Belarus'a mağlup oldu

U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan maçta U21 Milli Takım, 3-2 yenilgiyle ayrıldı.

Haber Merkezi25 Mart 2025 Salı 23:42 - Güncelleme:
U21 Milli Takımı, Belarus'a mağlup oldu
ABONE OL

U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşı karşıya geldi. Pendik'te oynanan maçta U21 Milli Takım, 3-2 yenilgiyle ayrıldı.

Belarus, 30. dakikada Ruslan Myalkovsky ile öne geçti. Milliler, 43. dakikada Semih Kılıçsoy ile 1-1'lik eşitliği buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Belarus, 73. dakikada Kirill Tsepenkov ile 2-1 öne geçti. Ümit Milli Takım'da bu kez Burak İnce sahneye çıktı ve durumu 2-2 yaptı. Belarus, Kirill Tsepenkov'un 87. dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Ümit Milli Takım, cuma günü Kosova ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanmıştı. U21 Milli Takım, milli arada oynadığı iki hazırlık maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Pendik'te oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

  • U21 Milli Takımı
  • Hazırlık Maçı
  • Belarus

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.