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Spor

Üç ay önce göndermişlerdi! Sevilla, En-Nesyri'yi geri istiyor

Sevilla henüz üç ay önce yollarını ayırarak 19,5 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye gönderdiği Youssef En-Nesyri'nin yokluğuna dayanamadı. İspanyol ekibinin, Faslı golcüyü yeniden kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

9 Ekim 2024 Çarşamba 13:25 - Güncelleme:
Üç ay önce göndermişlerdi! Sevilla, En-Nesyri'yi geri istiyor
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

SEVILLA YENİDEN İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan haberde, Sevilla'nın, Faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın, ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği aktarıldı.

SEVILLA SIKINTI YAŞADI

En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti.

FENERBAHÇE VAZGEÇMEYECEK

İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesyri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

En-Nesyri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı-lacivertli takımda çıktığı 11 karşılaşmada 1 kez gol sevinci yaşadı.

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