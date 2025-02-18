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Spor

Üç büyük rakibine karşı etkisiz kaldı! Trabzonspor'a Şenol Güneş de fayda etmedi

Sezona Abdullah Avcı yönetiminde başlayan Trabzonspor alınan kötü sonuçların ardından takımın başına Şenol Güneş'i getirdi. Ancak deneyimli çalıştırıcı da bordo mavili ekibe fayda etmedi. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde üç büyük rakibine karşı eski başarısının uzağında kaldı. İşte detaylar...

AA18 Şubat 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Üç büyük rakibine karşı etkisiz kaldı! Trabzonspor'a Şenol Güneş de fayda etmedi
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibine karşı oynadığı maçlardan arzu ettiği sonuçlarla ayrılamadı.

Ligde şampiyon olduğu 2021-2022 futbol sezonunda üç büyük rakibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, bu sezon 4 müsabakada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu sezonda rakiplerine karşı 6 maçta 12 puan çıkarma başarısı gösterirken bu sezon 4 karşılaşmada sadece 1 puan elde edebildi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki büyük maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken geçen sezon da 2 galibiyet, 4 mağlubiyet yaşadı.

GÜNEŞ İLE GALİBİYETİ YOK

Trabzonspor, üç büyük rakibiyle ligde bu sezon 4 karşılaşmasını da 5. kez takımın başına getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken, rakibine deplasmanda 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, evinde Fenerbahçe'ye 3-2, İstanbul'da Galatasaray'a 4-3 mağlup olarak Güneş ile söz konusu karşılaşmalarda hiç kazanamadı.

7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, geçen sezon Fenerbahçe karşısında İstanbul'da aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Galatasaray'a evinde 5-1, Beşiktaş'a deplasmanda 2-0, Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybetti.

Bu sezon da rakipleriyle yaptığı 4 karşılaşmada bir beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Trabzonspor'un galibiyet özlemi 7 maça çıktı.

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