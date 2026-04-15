İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,759
  • EURO
    52,7444
  • ALTIN
    6902.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Üç büyükler'' YouTube Avrupa'da ilk 20'ye girdi!
Spor

''Üç büyükler'' YouTube Avrupa'da ilk 20'ye girdi!

Türk futbolunun 'Üç Büyükleri' Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, YouTube abone sayılarıyla Avrupa'nın en popüler 20 kulübü arasına girerek dikkat çekti.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
''Üç büyükler'' YouTube Avrupa'da ilk 20'ye girdi!
ABONE OL

Türk futbolunun "Üç büyükleri" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın YouTube kanalları, abone sayılarıyla Avrupa'da ilk 20 kulüp içinde yer alıyor.

En fazla YouTube abonesi olan ilk 14 kulüp, Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1 temsilcilerinden oluşurken, bu takımları Galatasaray ve Fenerbahçe izliyor.

En çok abonesi olan ilk 20 kulüp arasında 5 büyük lig takımları dışında 3 Türk temsilcisi bulunuyor.

Galatasaray, YouTube platformunda Avrupa genelinde en fazla abonesi olan spor kulüpleri sıralamasında 15, Fenerbahçe 16, Beşiktaş ise 19. basamakta yer alıyor.

Galatasaray'ın platformdaki abone sayısı 3,9 milyona ulaşırken, Fenerbahçe'nin 3,1 milyona, Beşiktaş'ın ise 1,7 milyona çıktı.

Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan ilk 20 kulübü arasında 3 Türk ekibi ile 6 İngiliz, 4'er İspanyol ve İtalyan, 2 Alman ve 1 Fransız temsilcisi bulunuyor.

20 MİLYON BARAJINI AŞAN TEK KULÜP BARCELONA

YouTube'ta 20 milyon abone barajını aşan Avrupa'nın tek spor kulübü 25,6 milyon ile İspanyol ekibi Barcelona oldu.

İspanya'nın diğer köklü kulüplerinden Real Madrid'in de 19,5 milyon abonesi bulunuyor.

İki İspanyol kulübünü 14 milyon aboneyle İtalya'dan Juventus takip ediyor. İngiltere'den Liverpool 12,1 milyon, Manchester United ise 11 milyon aboneye sahip.

Avrupa'da en fazla YouTube abonesi olan 20 spor kulübü şöyle:

SıraTakımÜlke

Abone sayısı

1Barcelonaİspanya25,6
2Real Madridİspanya19,5
3Juventusİtalya14
4Liverpoolİngiltere12,1
5Manchester Unitedİngiltere11
6PSGFransa10
7Atletico Madridİspanya9,9
8Manchester Cityİngiltere9,2
9Chelseaİngiltere6,3
10Interİtalya6,6
11Bayern MünihAlmanya5,3
12Arsenalİngiltere5,3
13Romaİtalya5,2
14Tottenhamİngiltere5
15GalatasarayTürkiye3,9
16FenerbahçeTürkiye3,1
17Real Betisİspanya2,5
18Milanİtalya2,2
19BeşiktaşTürkiye1,7
20Borussia DortmundAlmanya1,6

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.