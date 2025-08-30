Üç Büyükler'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 1922 tarihi, şanlı Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos, aziz milletimiz için gurur ve iftihar günüdür. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan bağımsızlık ve hürriyet mücadelesi, milletimizin eşsiz azim ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle taçlanmıştır. Milletimizin inancı, kararlılığı, birliği ve kardeşlik ruhu, İstiklal Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasını sağlamıştır. Anadolu topraklarının Dünya var oldukça Türk yurdu olarak kalacağını ispatlayan şanlı zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla rahmetle anıyoruz. 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen bir liderin nesli olmaktan gurur duyuyoruz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ebediyen bekçisi olacaktır. Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda, "Bir milletin varoluş iradesinin, bağımsızlık tutkusunun ve sarsılmaz inancının en büyük eseri olan Büyük Taarruz Zaferimizin 103. yılını gururla kutluyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla kazandığı bu destansı zafer Cumhuriyetimizin temel taşlarını atan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün mimarları Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 103 yıldır kalbimizde yanan bağımsızlık ateşi, sonsuza dek yanmaya devam edecek. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Galatasaray Kulübünün mesajında ise, "Bir milletin azim ve inancının zaferle taçlandığı Büyük Taarruz'un yıl dönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan birçok profesyonel kulüp de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.