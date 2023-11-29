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Spor

Üç büyüklere kötü haber geldi

Trenyol Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi.

29 Kasım 2023 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
Üç büyüklere kötü haber geldi
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Beşiktaş, Galatasaray, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ve Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Yöneticisi Ahmet Ketenci Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

SEVK GEREKÇELERİ

Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları

Galatasaray: Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

Fenerbahçe Yöneticisi Ahmet Ketenci: Sportmenliğe aykırı hareket, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar

YAPILAN AÇIKLAMALAR:

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2023 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 26.11.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET KETENCİ 'nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi " nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve " hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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