Üç büyüklerin tek hedefi: Lucas Moura

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham ile sözleşmesi biten Lucas Moura'nın menajeri İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer için taleplerini iletti. İşte ayrıntılar....

ÜÇ BÜYÜKLERİN KAPISINDA

Sao Paulo altyapısından yetişen, Avrupa kariyerinde Paris Saint-Germain ve Tottenham formaları giyen Lucas Moura'nın menajeri, Brezilya'dan istedikleri teklifleri bulamamasının ardından İstanbul'a geldi. İstanbul'dan paylaşım yapan menajer Junior Pedroso, daha sonrasında üç büyüklere sözlü olarak Brezilyalı yıldızı önerdi.

YILLIK MAAŞ İSTEĞİ

Lucas Moura'nın menajeri, 30 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun yıllık 5 Milyon euro maaş istediğini kulüplere bildirdi.

İMZA PARASI DA İSTİYOR

Öte yandan bonservisi elinde olan Lucas Moura'nın 3 yıllık kontratın yanı sıra 5 milyon euro imza parası istediği ortaya çıktı.

KULÜPLER BEKLEMEYE GEÇTİ

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray cephesi, Lucas Moura'nın istediği ücreti ilk olarak yüksek bulurken, bir süre düşündükten sonra Brezilyalı yıldız için cevap vereceklerini bildirdiler.

SON SEZON RAKAMLARI

2018 yılından bu yana Tottenham forması giyen Lucas Moura, bu sezon sadece 17 maçta süre aldı. Bu karşılaşmaların sadece 3'üne ilk 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu, gol ve asist üretemedi.