İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2024 Cumartesi / 25 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0819
  • EURO
    37,67
  • ALTIN
    2742.2
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Üç temsilcimizle Avrupa'dayız!

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek. Yeni format ile takımlar lig usulüne göre yarışacak. Temsilcilerimiz turnuvanın ilk bölümünde 4'ü içerde, 4'ü dışarda olmak üzere 8 maç yapacak. İşte detaylar...

Akşam31 Ağustos 2024 Cumartesi 09:17 - Güncelleme:
Üç temsilcimizle Avrupa'dayız!
ABONE OL

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 32 olan takım sayısının 36'ya yükseltildiği organizasyonda her bir takım 8 karşılaşma oynayacak. Bu maçların 4'ünü iç sahada, diğer 4'ünü deplasmanda yapacak olan ekipler, lig usulünde gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedefleyecek. Bu 8 takım, direkt olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

İLK MAÇLAR 25-26 EYLÜL'DE...

25 ila 36. sırada bitiren ekipler ise organizasyona veda ederek Avrupa'dan tamamen elenecek. UEFA Konferans Ligi'ne düşmeyecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele edecek 3 temsilcimiz, lig aşamasını ilk 8'de bitirmek için ter dökecek. Bu amaç doğrultusunda Galatasaray; Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile oynayacak.

FİKSTÜR BUGÜN BELLİ OLACAK

Rakiplerin belirlenmesinin ardından fikstür bugün açıklanacak. Fenerbahçe'nin rakipleri ise şöyle; Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente. Son olarak Lugano'yu geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmayı başaran Beşiktaş; Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olympique Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezonda transfer çalışmalarını da Avrupa'da başarı hedefiyle oluşturan temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.