Üç temsilcimizle Avrupa'dayız!

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 32 olan takım sayısının 36'ya yükseltildiği organizasyonda her bir takım 8 karşılaşma oynayacak. Bu maçların 4'ünü iç sahada, diğer 4'ünü deplasmanda yapacak olan ekipler, lig usulünde gerçekleştirilecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedefleyecek. Bu 8 takım, direkt olarak adını son 16 turuna yazdıracak. Bir üst tura çıkacak olan diğer 8 ekip ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak.

İLK MAÇLAR 25-26 EYLÜL'DE...

25 ila 36. sırada bitiren ekipler ise organizasyona veda ederek Avrupa'dan tamamen elenecek. UEFA Konferans Ligi'ne düşmeyecek. İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon mücadele edecek 3 temsilcimiz, lig aşamasını ilk 8'de bitirmek için ter dökecek. Bu amaç doğrultusunda Galatasaray; Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Dinamo Kiev, Malmö, Elfsborg ve RFS ile oynayacak.

FİKSTÜR BUGÜN BELLİ OLACAK

Rakiplerin belirlenmesinin ardından fikstür bugün açıklanacak. Fenerbahçe'nin rakipleri ise şöyle; Manchester United, Slavia Prag, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Bilbao ve Twente. Son olarak Lugano'yu geçerek UEFA Avrupa Ligi'ne adını yazdırmayı başaran Beşiktaş; Frankfurt, Ajax, Maccabi Tel Aviv, Olympique Lyon, Malmö, Bodo/Glimt, Athletic Bilbao ve Twente ile kozlarını paylaşacak. Yeni sezonda transfer çalışmalarını da Avrupa'da başarı hedefiyle oluşturan temsilcilerimiz, UEFA Avrupa Ligi'nde tarih yazmak istiyor.