Üç yıldızda tek engel kulüpleri

Al Ettihad kulübü, Rodrigues için istediği 2.5 milyon euroyu peşin talep ediyor. Roma ise Kolarov’u göndermek için 2 milyon euroluk rakamı az bulup 500 bin euro daha zam yaptı. Fejsa transferinde ise Benfica kiralama bedelini dün aniden 3 milyon euroya çıkardı. Comolli, üç kulüple görüşüp rakamı makul seviyelere indirmeye çalışıyor.