Üç yıldızda tek engel kulüpleri
FENER’İN almak için uğraş verdiği Kolarov, Fejsa ve Rodrigues, kulüplerinin bitmek bilmeyen isteklerine takıldı.
- Star Spor
Al Ettihad kulübü, Rodrigues için istediği 2.5 milyon euroyu peşin talep ediyor. Roma ise Kolarov’u göndermek için 2 milyon euroluk rakamı az bulup 500 bin euro daha zam yaptı. Fejsa transferinde ise Benfica kiralama bedelini dün aniden 3 milyon euroya çıkardı. Comolli, üç kulüple görüşüp rakamı makul seviyelere indirmeye çalışıyor.
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