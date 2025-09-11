İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2958
  • EURO
    48,5939
  • ALTIN
    4825.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Uçağı indi! Andre Onana Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Andre Onana, transferi tamamlamak için Türkiye'ye geldi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Uçağı indi! Andre Onana Trabzon'da
ABONE OL

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından kaleye önemli bir takviye gerçekleştiriyor.

Bordo-mavili kulüp, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve Kamerunlu file bekçisi ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Andre Onana, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.

29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.

Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, bordo-mavililer, deneyimli file bekçisi için kiralama ücreti ödemeyecek. Onana için yapılan kiralık sözleşmede, satın alma opsiyonu da yer almıyor.

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.