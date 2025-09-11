Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından kaleye önemli bir takviye gerçekleştiriyor.

Bordo-mavili kulüp, Andre Onana'nın kiralık transferi için Manchester United ve Kamerunlu file bekçisi ile anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELDİ

Andre Onana, Trabzonspor'a transferini tamamlamak için ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Onana, saat 16.45 sularında Trabzon'a indi.

29 yaşındaki file bekçisi, Fatih Tekke'nin görev vermesi durumunda hafta sonunda Fenerbahçe ile oynanacak dev maçta forma giyebilecek.

Trabzonspor ile Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, bordo-mavililer, deneyimli file bekçisi için kiralama ücreti ödemeyecek. Onana için yapılan kiralık sözleşmede, satın alma opsiyonu da yer almıyor.

BARCELONA'DAN ZİRVEYE

Kariyerine Barcelona'nın ünlü La Masia altyapısında başlayan Onana, daha sonra Ajax'a transfer olarak Avrupa futbolunda adını duyurdu. Ajax ile Şampiyonlar Ligi yarı finali, Inter ile Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaleci, 2023-24 sezonunun başında Manchester United'a imza atmıştı. Ayağını iyi kullanması ve oyun kurulumuna katkısıyla bilinen Onana, Kamerun Milli Takımı'nın da uzun yıllardır kalesini koruyor.