Süper Lig devi Galatasaray, ses getirecek bir transfere imza attı. Sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızı futbolcu Leroy Sane'yi renklerine bağladı. Alman yıldız, İstanbul'a geldi.

Alman futbolcu, sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a geldi.

Sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki futbolcu, imzayı atacak.

Havalimanında ilk açıklamasını yapan yıldız futbolcu, "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi" dedi.

Galatasaray'dan Leroy Sane transferi için resmi açıklama geldi;

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané'nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Ec0mcvULak — #5YıldızlıŞampiyon ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@GalatasaraySK) June 11, 2025

SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Alman ekibinde 45 maça çıktı ve 13 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.