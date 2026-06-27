İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2026 Cumartesi / 12 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,66
  • EURO
    53,1528
  • ALTIN
    6130.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uçak İstanbul'a indi: Bizim Çocuklar yurda döndü!
Spor

Uçak İstanbul'a indi: Bizim Çocuklar yurda döndü!

2026 Dünya Kupası'na veda eden A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü. Özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan ay-yıldızlıların kafilesinde TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 00:11 - Güncelleme:
Uçak İstanbul'a indi: Bizim Çocuklar yurda döndü!
ABONE OL

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.

Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.

  • A Milli Futbol Takımı
  • dünya kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Depremde hasar alan bina yerle bir oldu! Yarım ton dinamitle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.