ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.
Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı. A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı.